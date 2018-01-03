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Alanyasporlu Emre Akbaba'dan 4 büyüklere transfer çalımı!

Yaptığı transferler ve sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Başakşehir, iç transferde 4 büyüklere büyük bir transfer çalımı atmak üzere

Alanyasporlu Emre Akbaba'dan 4 büyüklere transfer çalımı!

Yaptığı transferler ve sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Başakşehir, iç transferde 4 büyüklere büyük bir transfer çalımı atmak üzere

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:57
Alanyasporlu Emre Akbaba'dan 4 büyüklere transfer çalımı!
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SON iki sezonun ilk yarısını zirvede bitiren, şampiyonluğun ciddi adaylarından biri haline gelen Başakşehir’den dev hamle... 
İsmi uzun süre 4 büyüklerle anılan Adebayor ve Clichy gibi dünyaca ünlü yıldızları devlerin elinden kapan Turuncu-Lacivertliler, bu kez iç piyasada büyük bir çalıma hazırlanıyor. Hedefteki isim ise transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Emre Akbaba. Adı yine 4 büyüklerle anılan, Aytemiz Alanyaspor’da bu sezon 5 gol, 6 asistlik müthiş bir performans sergileyen, milli takıma kadar yükselen 25 yaşındaki futbolcuya şu ana kadar yapılan tek resmi teklifin Medipol Başakşehir’den olduğu ortaya çıktı. 

PAZARLIKLAR BAŞLADI
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın birkaç sezondur çok yakından takip ettiği Emre için Başakşehir yönetiminin kapıyı 3 milyon Euro’dan açtığı öğrenildi. Aytemiz Alanyaspor’un ise başarılı oyuncuyu 5 milyon Euro’nun altına satmayı kesinlikle düşünmediği gelen haberler arasında. Başakşehir’in bu transferi bitirmek adına şartları zorlayacağı ifade edildi. (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Emre AkbabaBaşakşehir
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