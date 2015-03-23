Alanyasporlu Emre 23 yıllık hasreti bitirdi

ALBİMO

Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Emre Akbaba, A2 Miili Takımı'na davet edildi.

A2'YE GİDEN İLK OYUNCU

ALBİMO Alanyaspor'dan A2 milli takımına giden ilk futbolcu olmayı başaran Emre Akbaba, 23 yıl sonra Alanyaspor'dan milli takıma giden ilk oyuncu oldu. Kulüp tarihinde daha önce sadece 2 futbolcu milli takıma gitmeyi başarmıştı. ALBİMO Alanyaspor'un ilk milli futbolcusu 1990 yılında Ümit Milli takıma çağrılan sağ bek Murat Küçük olmuştu. Küçük 9 kez ümit milli takım forması giymişti. Bu oyuncunun ardından 1992 yılında santrafor İsmail Güler de 1 kez ümit milli takıma gitmeyi başarmıştı.

İTALYA'YA GİDİYOR

A2 Milli takımının 25 Mart 2015 günü İtalya ile İtalya'da oynayacağı Challenge Trophy Turnuvası yarı final maçının aday kadrosuna çağrılan Emre Akbaba 23 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Riva'da olacak. Emre Akbaba A2 milli takımı kadrosunda Adanaspor'lu kaleci Hayrullah'la birlikte PTT 1. Lig'den çağrılan iki futbolcudan biri. 18 kişilik maç kadrosundaki diğer oyuncuların tamamı Süper Lig takımlarında forma giyen oyunculardan oluşuyor.

A2 Milli Takımı'nın 25 Mart 2015 Çarşamba günü İtalya ile İtalya'da oynayacağı Challenge Trophy Turnuvası yarı final maçının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 23 Mart Pazartesi 12.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Riva'da toplanacak. Teknik Direktör Müfit Erkasap yönetimindeki A2 Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: