Alanyasporlu Efecan Karaca'dan transfer dedikodularına yanıt

AYTEMİZ Alanyaspor'un tecrübeli orta sahası Efecan Karaca, adının Fenerbahçe ile anılmasından mutluluk duyduğunu ancak yapılan transfer dedikodularının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Fenerbahçe'nin transfer teklifi yapıp yapmadığı ile ilgili konuşan tecrübeli oyuncu "Şu anda bana veya kulübüme gelen bir şey olmadığı için bunlar sadece dedikodu ve söylenti oluyor. Her futbolcu için haber çıkıyor. Benim için de çıktı ama şu an kulübe veya bana gelen bir şey olmadığı için söylenti olarak kalmış durumda. Her Türk futbolcusunun hayalidir büyük takımlarda oynamak. Elbette isterim. Ama tabiki kulübümüz içinde nasıl şartlar oluşursa, ona göre oturulur konuşulur ve olursa olur" dedi.

'EN İYİSİ BABEL'

Süper Lig'deki en zor deplasmanın Vodafone Park olduğunu söyleyen Efecan "Süper Lig'de oynaması en zor deplasman Vodafone Park. Beşiktaş takım olarak da gerçekten çok üst düzey bir takım. Ülker Stadyumu'nda ise puan almıştık ama orası da çok zor. Bu sene içerideki maçta bizi en çok yıpratan da Fenerbahçe'ydi. İnanılmaz iyi oynadılar bize karşı. Orta sahada karşılaşması en zor rakip ise Atiba Hutchinson. Çok iyi bir oyuncu. Defansif ve motorik özellikleri çok iyi. Ligde en beğendiğin oyuncu ise Ryan Babel. Gerçekten çok iyi oyuncu" ifadelerini kullandı.