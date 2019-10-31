Alanyasporlu Cisse'ye talip var!
Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın, bu sezon 9 maçta 9 gole ulaşan Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli golcüsü Papiss Cisse'yi devre arasında transfer etmek istediği iddia edildi
SPOR 29.10.2019, 20:57 29.10.2019, 21:07
İNGİLİZ basınında yer alan habere göre; Premier Lig'in köklü kulüplerinden olan Newcastle United'ın Papiss Cisse'ye talip olduğu öne sürüldü. Turuncu yeşilli kulübe geçtiğimiz sezon başında gelen ve sezonu 16 golle tamamlayan Senegalli futbolcu, bu sezon ise 9 maçta 9 gole ulaştı. Cisse için devre arasında Alanyaspor'un kapısını 3,5 milyon Sterlin'lik bir teklifle çalmaya hazırlandığı iddia edilen Newcastle United Kulübü'nün, 34 yaşındaki golcü futbolcu için tüm imkanlarını seferber edeceği de gelen bilgiler arasında.
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