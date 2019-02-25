Alanyasporlu Celil Çetiner 1’inci oldu

ALANYASPOR Bisiklet Takımı, 24 Şubat Pazar günü Antalya'da düzenlenen AKRA Gran Fondo Kısa Parkur Bisiklet Yarışları'ndan madalyalarla döndü. Eski Lara Caddesi'ndeki Erdal İnönü Parkı önünden başlayan 61 kilometrelik yarışta turuncu yeşilli kulübü 35 Yaş Master Kategorisinde Akın Kılıç, Celil Çetiner, Ali Yıldırım ve Sertan Yetişkin temsil etti. Farklı kategorilerde toplam 380 sporcunun mücadele ettiği yarışlar sonunda turuncu yeşilli sporculardan Celil Çetiner 1.35.02 süreyle 1'inci, Akın Kılıç 1.35.39 süreyle 3'üncü ve Ali Yıldırım 1.36.57 süreyle 4'üncü oldu.