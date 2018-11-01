Alanyasporlu bisikletici Çeşme'de yarışacak

Aytemiz Alanyasporlu bisikleticilerden Sertan Yetişkin, haftasonu İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılacak Velotürk Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nda mücadele edecek

Alanyasporlu bisikletici Çeşme'de yarışacak
banner404

TOYOTA Hybrid parkurunda düzenlenecek yarışa 963 sporcu katılacak. +35 yaş kategorisinde yarışacak olan turuncu yeşilli sporcu Sertan Yetişkin, 47 kilometrelik parkurda kürsü mücadelesi verecek. 
Velotürk organizasyonunda yapılacak yarışın katılım bedeliyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çocuklara karne hediyesi olarak bisiklet alınacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 18:26
YORUM EKLE
Gönder

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479