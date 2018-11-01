TOYOTA Hybrid parkurunda düzenlenecek yarışa 963 sporcu katılacak. +35 yaş kategorisinde yarışacak olan turuncu yeşilli sporcu Sertan Yetişkin, 47 kilometrelik parkurda kürsü mücadelesi verecek.
Velotürk organizasyonunda yapılacak yarışın katılım bedeliyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çocuklara karne hediyesi olarak bisiklet alınacak.
Alanyasporlu bisikletici Çeşme'de yarışacak
Aytemiz Alanyasporlu bisikleticilerden Sertan Yetişkin, haftasonu İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılacak Velotürk Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nda mücadele edecek
TOYOTA Hybrid parkurunda düzenlenecek yarışa 963 sporcu katılacak. +35 yaş kategorisinde yarışacak olan turuncu yeşilli sporcu Sertan Yetişkin, 47 kilometrelik parkurda kürsü mücadelesi verecek.
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