Alanyasporlu Alperen yeniden Milli Takımda

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un U17 takımında forma giyen genç futbolcu Alperen Soysal, bir kez daha Milli Takıma davet edildi. U17 Milli Takımının Letonya'da yapılacak olan U17 Federasyon Kupası aday kadrosuna çağırılan Alperen, Alanya'ya bir kez daha gurur yaşattı. Türkiye U17 Milli Takımının aday kadrosuna davet edilen oyuncular, 15 Eylül 2019 Pazar günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

U17 Milli Takımı'nın U17 Federasyon Kupası aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.)

Defans: Ahmet Gülay (Beşiktaş A.Ş.), Kadir Arslan (Bursaspor), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Murat Şenel (Galatasaray A.Ş.), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Furkan Yaşa (Kasımpaşa A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.), Ravil Tagir (Altınordu A.Ş.)

Orta Saha: Yiğit Emre Çeltik (Altınordu A.Ş.), Alperen Soysal (Aytemiz Alanyaspor), Abdullah Soğucak (Altınordu A.Ş.), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Bartuğ Elmaz (Galatasaray A.Ş.), Selman Faruk Dibek (Galatasaray A.Ş.), İsmail Zehir (Galatasaray A.Ş.), Emre Demir (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Forvet: Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Abdulsamet Kaya (Konyaspor)