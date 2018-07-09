Alanyasporlu Ahmet Arslan’dan çifte rekor

AVRUPA'NIN en yüksek dikey koşusu Erciyes Ultra Sky Trail Maratonu’nda Ahmet Arslan rüzgarı esti. Kayseri’de devam eden ve 12 ülkeden 200 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde Vertical Kilometer (tırmanış) dalında yarışan Aytemiz Alanyasporlu atlet Ahmet Arslan birinciliği elde etti. 3'üncüsü düzenlenen organizasyonda dünyaca ünlü bir başka atlet Pau Capell’in 10 dakika önünde finişi gören Arslan, parkuru 49 dakika 44 saniyelik sonuçla tamamlayarak parkur rekorunu da kırdı. Pazar günü ise 25 bin metrede yarışan tecrübeli sporcu, 2 saat 13 dakika 37 saniyelik derecesiyle yine ilk sırayı elde etti. Ortalama 10 kilometre hızla koşan Arslan, VK parkur rekorunun ardından 25 bin metrede de parkur rekorunu ele geçirdi.

Ahmet Arslan, haftasonu katıldığı 2 yarışı da kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. Dünyaca ünlü bir sporcuya karşı üstünlük sağlamanın kendisine büyük moral verdiğini belirten Arslan, "Bu yarışlara katılma amacım ileriki haftalarda yurt dışında koşacağım yarışlara hazırlık maksadı taşıyordu. Bu yarışta olduğu gibi yarış sezonunun geri kalan bölümünde de koştuğum yarışlarda şampiyonluklar kazanarak kulübümü, sponsorumu ve destekçilerimi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Her zaman destek olduğu için kulübüme ve kulüp başkanım sayın Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ederim." dedi.