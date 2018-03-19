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Alanyasporlu 5 futbolcu milli takımlarda

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Emre Akbaba, Georgios Tzavellas, Lamine Gassama, Fabrice N'Sakala ve Mamadou Fofana, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

Alanyasporlu 5 futbolcu milli takımlarda

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Emre Akbaba, Georgios Tzavellas, Lamine Gassama, Fabrice N'Sakala ve Mamadou Fofana, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

19 Mart 2018 Pazartesi 14:56
Alanyasporlu 5 futbolcu milli takımlarda
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TURUNCU yeşilli takımın genç yıldızı Emre Akbaba, A Milli Takımımızın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi. Emre Akbaba, A Milli Takımımızın Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampına katıldı. 
Stoper oyuncu Georgios Tzavellas ise Yunanistan'ın 23 Mart'ta İsviçre, 27 Mart'ta da Mısır ile yapacağı özel maçlarda forma giyecek. Lamine Gassama da aynı tarihlerde Senegal'in oynayacağı Özbekistan ve Bosna-Hersek özel karşılaşmalarında ter dökecek. Fabrice N'Sakala ise Demokratik Kongo'nun 27 Mart'ta Tanzanya ile yapacağı hazırlık maçında forma giyecek. Mali Mamadou Fofana da 23 Mart'ta Mali'nin 23 Mart'ta oynayacağı Japonya maçında ülkesinin milli takım formasını terletecek. 
Milli takımlara giden oyuncular, 28 Mart'ta Alanya'da dönecek.

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Son Güncelleme: 19.03.2018 15:12
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