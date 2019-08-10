Alanyaspor'dan Slovakya Süper Ligi'ne
Alanyaspor'un altyapısından yetişen genç savunmacı Emre Bekir, Slovakya Süper Ligi ekiplerinden Michalovce'ye transfer oldu
SPOR 08.08.2019, 22:18 08.08.2019, 22:30 Enes Subaşı
SÜPER Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'un genç yıldızlarından Emre Bekir, Slovakya Süper Ligi takımlarından Michalovce'ye 1 yıllığına kiralandı. Turuncu yeşilli takımın gelecek vaad eden oyuncularından olan 20 yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz yıl ligi 5'inci sırada bitiren yeni takımında Avrupa tecrübesi yaşayacak. Alanyaspor'a bugüne kadar çok sayıda yıldız oyuncuyu kazandıran Cenk Melih Yazıcı'nın menejerliğini yaptığı Emre Bekir, bugün yeni takımı ile 1 yıllık kiralik sözleşmesini imzaladı. Takımının kampına katılan genç futbolcu, "Kulübüm Alanyaspor'u ve ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğim" dedi
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