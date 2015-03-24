Alanyaspor'dan Osmanlıspor ve Gökçek tepkisi!

OSMANLISPOR maçının ardından Alanyaspor yönetiminden sert açıklama geldi. Hedefte Gökçek ailesi de vardı. İşte, yapılan o açıklama;
"Geçtiğimiz Cuma deplasmanda Osmanlıspor ile oynadığımız ve 2-1 galip geldiğimiz Osmanlıspor maçını kazandığımız için ne kadar sevindiysek, Osmanlıspor kulüp yönetiminin maç öncesi ve maçtaki tavırları bizleri o kadar üzmüştür. Kulüp yönetimi olarak Alanya'ya gelen takımların değerli yöneticilerini herzaman ağırlar, stadımıza geldikleri zaman karşılar, yöneticilerini onlara ayırdığımız yerlere oturtur, başkanlarını veya kulüp temsilcilerini de üst protokolde misafir ederiz. Aynı uygulamayı Alanya'da oynanan Osmanlıspor maçında da yaptık; ancak Osmanlıspor yönetimi ve Gökçek ailesi kulüp başkanımıza ve yönetim kuruluna 'Hoş geldiniz' bile demediği gibi, başkanımızı protokol tribününe davet etmeyecek kadar nezaketsiz bir tutum sergilemiştir. Türk örf ve adetlerinden yoksun olan insanların bu tutumlarıyla kulübün adını 'Osmanlı' koymasının göstermelik bir göz boyamadan öteye gitmeyeceğinin bilinmesini isteriz. Albimo Alanyaspor Yönetim Kurulu olarak başkanımıza ve yönetim kurulumuza yapılan bu nezaketsizliği kınıyoruz."
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Son Güncelleme: 24.03.2015 12:12