Alanyaspor'dan örnek paylaşım: 'Formamızda resmin, kalbimizde sevgin'

10 KASIM Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümü dolayısıyla formanın kollarına Atatürk resmi yaptıran Alanyaspor, maça bu formalar ile çıkacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Turuncu yeşilli takımın bu paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim aldı.