Alanyaspor'dan örnek paylaşım: 'Formamızda resmin, kalbimizde sevgin'
Süper Lig'in 11. haftasında bugün saat 16.30'da deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak olan Aytemiz Alanyaspor, maç öncesinde yaptığı bir paylaşım ile büyük beğeni topladı
SPOR 10.11.2019, 15:19 10.11.2019, 15:20
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Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
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|11
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|11
|18
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|11
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|10
|17
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|11
|17
|9. Bursaspor
|10
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|11
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|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
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|12
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|11
|10
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|10
|9
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|8
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|10
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|11
|1
|Takımlar
|O
|P
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|11
|31
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
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|15
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|15
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|14. M. United
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|13
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|11
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|8
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|O
|P
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|12
|25
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|12
|25
|3. Real Sociedad
|13
|23
|4. Atletico Madrid
|12
|21
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|12
|21
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|13
|20
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|20
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|12
|19
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|13
|18
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|12
|18
|11. Athletic Bilbao
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|17
|12. Levante
|12
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
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|15
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|15
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|12
|13
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|13
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