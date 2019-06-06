Alanyaspor'dan Guilherme'ye transfer kancası

GAZETEMİZ Yeni Alanya'da köşe yazarı olan spor yazarı Uğur Veysel Okşar bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda: "TRANSFER ÇALIŞMASI.. # Alanyaspor, Malatyaspor'da kiralık oynayan Benevento'nun oyuncusu 10 numara pozisyonunda oynayan Guilherme'ye transfer teklifinde bulundu. Görüşmeleri direk yeni hoca Erol Bulut yapıyor. Brezilya'lı oyuncu 28 yaşında ve bu yıl 30 maç, 5 gol 7 asistle oynadı." şeklinde bir bilgi paylaştı. Bu paylaşımıyla birlikte Alanyasporlu taraftarlar da heyecanlandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2019, 22:03