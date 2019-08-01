Alanyaspor'dan 10. transfer

YENİ Alanya Gazetesi köşe yazarı Uğur Veysel Okşar'ın iddiasına gore; turuncu yeşilliler, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Osmanlıspor'dan 26 yaşındaki Musa Çağıran ile transfer görüşmeleri yapıyor. Osmanlı cenahından alınan bilgiye göre tüm pürüzler giderildi. Oyuncu ile anlaşan Alanyaspor, bonservis için Osmanlıspor ile görüşüyor.

Oyuncu 2018-2019 sezonunda bazı sakatlıklar geçirdi ve Süper Lig'de Rizespor ile 17 maça çıktı. Musa, daha önce Galatasaray, Konyaspor, Göztepe, Karabükspor ve Bursaspor gibi takımlarda görev aldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 23:02