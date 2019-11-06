Alanyaspor'da Trabzonspor hazırlığı

10 Kasım Pazar günü saat 16.30'da deplasmanda oynayacakları mücadelenin hazırlıklarını dün sürdüren turuncu yeşilli futbolcular, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan idmana ısınma hareketleri ile başlayan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde Trabzonspor maçının taktik provasını gerçekleştiren turuncu yeşilliler, hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecekler.