Alanyaspor'da şok! Sergen Yalçın gidiyor mu?

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ve kulübü Beşiktaş ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre; TFF, Şenol Güneş'e hem A Milli Takımı hem de siyah-beyazlı ekibi sezon sonuna kadar birlikte çalıştırmasını önerdi. Taraflar arasında da bu konuda anlaşma sağlanırken resmi açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor. İki takımı aynı anda çalıştırma konusunda Şenol Güneş'in henüz son kararını vermediği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu ise tecrübeli teknik adamın Mart ayında oynanacak olan Moldova ve Arnavutluk maçlarında takımın başında olmasını istiyor.

GÜNEŞ'İN YERİNE SERGEN YALÇIN

Sezon sonu Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının kesinleşmesiyle Beşiktaş'ın, gelecek sezon için Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la prensipte anlaştığı iddia edildi. Alanyaspor'dan performansıyla dikkat çeken Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar turuncu yeşilli takımı çalıştıracağı ve ardından Beşiktaş'ın başına geçeceği öne sürüldü.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2019, 15:20