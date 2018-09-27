Alanyaspor'da neşeli çalışma

Spor Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 7. hafta maçında 29 Eylül Cumartesi günü oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını bu akşam yapılan antrenmanla sürdürdü

Alanyaspor'da neşeli çalışma
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KOŞUYLA başlayan antrenman 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Turuncu yeşilliler daha sonra çift kale taktik maçı yaptı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Welinton takımdan ayrı çalıştı. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Antrenmanın ardından bazı futbolcular bireysel frikik çalışması yaptı. Antrenmanı izleyen taraftarlar ise kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik ekip ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Oyuncuları tribüne çağıran taraftarlar, meşale yakarak tezahüratlar yaptı.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 20:05
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