Alanyaspor'da neşeli çalışma

KOŞUYLA başlayan antrenman 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Turuncu yeşilliler daha sonra çift kale taktik maçı yaptı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Welinton takımdan ayrı çalıştı. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Antrenmanın ardından bazı futbolcular bireysel frikik çalışması yaptı. Antrenmanı izleyen taraftarlar ise kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik ekip ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Oyuncuları tribüne çağıran taraftarlar, meşale yakarak tezahüratlar yaptı.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 20:05