Alanyaspor’da Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor, 14 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor’da Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı
banner404

ALANYASPOR Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşu ile başladı. Daha sonra koordineli ısınma hareketleri yapan turuncu yeşilli ekip, core çalışması ile idmana devam etti. Bu çalışmanın arından dar alanda topa sahip olma çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde ise 3'lü turnuva yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç ve Junior Fernandes katılmazken, daha önce sakatlığı bulunan Joel Obi ve Steven Coulker ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erdoğan talimat verdi, Cumhurbaşkanlığı Köşkü...
Erdoğan talimat verdi, Cumhurbaşkanlığı Köşkü...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479