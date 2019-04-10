Alanyaspor’da Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

ALANYASPOR Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşu ile başladı. Daha sonra koordineli ısınma hareketleri yapan turuncu yeşilli ekip, core çalışması ile idmana devam etti. Bu çalışmanın arından dar alanda topa sahip olma çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde ise 3'lü turnuva yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç ve Junior Fernandes katılmazken, daha önce sakatlığı bulunan Joel Obi ve Steven Coulker ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.