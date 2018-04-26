Alanyaspor’da ince hesaplar

SPOR Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kaldı. Ligde 32 puanla 15. sırada bulunan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kümede kalmanın hesaplarını yapıyor. İlk hedefi deplasmanda oynanacak olan Kayserispor maçı olan turuncu yeşilli takım, bu kritik mücadeleye 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Kayserispor'un ardından ateş hattındaki rakibi Osmanlıspor'u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maça rahat çıkabilmek için Kayseri deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. Hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilliler, teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde çalıştı. Antrenmana sakatlığı süren M'Billa katılmadı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yapan oyuncuların, antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise çift kale maç yaptığı öğrenildi.

