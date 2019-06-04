Alanyaspor’da ibre Erol Bulut’a döndü

TEKNİK Direktör Sergen Yalçın ile yapılan ikinci görüşmeden de olumlu yanıt alamadığı belirtilen Aytemiz Alanyaspor yönetiminin, gündemdeki diğer teknik direktör adayı Erol Bulut ile temasa geçerek Alanya'ya davet ettiği ortaya çıkmıştı. Bir taraftarın birlikte fotoğraf paylaşması ile sosyal medyada gündem olan Erol Bulut, taraftarların kafalarında ise soru işareti bırakmıştı. Aytemiz Alanyaspor yönetimi ile görüşme halinde olduğu iddia edilen başarılı teknik direktörün turuncu yeşilli yönetimle masaya oturacağı konuşulmaya başlandı. Bugün şehre gelen ve Alanyaspor 2. Başkanı Kamil Köseoğlu'nun sahibi olduğu Krizantem Otel'e yerleşen Erol Bulut'un Alanya'ya tatil için gelmediği ifade edilirken, tecrübeli teknik adamın 1-2 gün içerisinde Alanyaspor'un yeni teknik direktörü olabileceği de gelen bilgiler arasında.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2019, 14:23