Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi mi?

AYTEMİZ Alanyaspor'da Hikmet Karaman döneminin başladığı öne sürüldü. Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın özel haberine göre, turuncu yeşilli yönetimle tecrübeli teknik adam her konuda kesin olarak anlaşmaya vardı. Tarafların yaptığı görüşmede kesin anlaşma sağlandığı, imzaların yılbaşından sonra atılacağı öğrenildi. Hikmet Karaman'ın kamp çalışmalarında takımın başında yer alacağı da gelen bilgiler arasında.

Tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman, son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapmış ancak geçen sezon takımının ligden düşmesine engel olamamıştı. Aytemiz Alanyaspor ise Bosnalı teknik adam Saffet Susiç ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlara başlamıştı.