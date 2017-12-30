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Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi mi?

Aytemiz Alanyaspor'un Safet Susic ile yollarını ayırdığı dakikalarda turuncu yeşilli ekibin ve başkan Hasan Çavuşoğlu'nun twitter hesabını takip etmeye başlayan Hikmet Karaman'ın, Alanyaspor'la her konuda anlaştığı ve yılbaşından sonra imza atacağı iddia edildi 

Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi mi?

Aytemiz Alanyaspor'un Safet Susic ile yollarını ayırdığı dakikalarda turuncu yeşilli ekibin ve başkan Hasan Çavuşoğlu'nun twitter hesabını takip etmeye başlayan Hikmet Karaman'ın, Alanyaspor'la her konuda anlaştığı ve yılbaşından sonra imza atacağı iddia edildi 

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:51
Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi mi?
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AYTEMİZ Alanyaspor'da Hikmet Karaman döneminin başladığı öne sürüldü. Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın özel haberine göre, turuncu yeşilli yönetimle tecrübeli teknik adam her konuda kesin olarak anlaşmaya vardı. Tarafların yaptığı görüşmede kesin anlaşma sağlandığı, imzaların yılbaşından sonra atılacağı öğrenildi. Hikmet Karaman'ın kamp çalışmalarında takımın başında yer alacağı da gelen bilgiler arasında. 
Tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman, son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapmış ancak geçen sezon takımının ligden düşmesine engel olamamıştı. Aytemiz Alanyaspor ise Bosnalı teknik adam Saffet Susiç ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlara başlamıştı.

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Son Güncelleme: 30.12.2017 15:00
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporHasan ÇavuşoğluSafet SusicHikmet Karaman
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