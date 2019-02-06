Alanyaspor’da Göztepe mesaisi

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla sürdürdü

Alanyaspor’da Göztepe mesaisi
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SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 10 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gözetiminde yapılan idmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra kuvvet çalışması yapan turuncu yeşilliler, antrenmanın son bölümünü ise esneme hareketleriyle tamamladı. İdmanda Sackey ve Obi takımdan ayrı çalıştı. Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 16:06
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