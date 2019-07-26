Alanyaspor'da Avusturya zamanı

Topuk Yaylası'ndaki 2'nci etap hazırlık kampını dün tamamlayan Alanyaspor, 3'üncü etap hazırlık kampı için 29 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek

Alanyaspor'da Avusturya zamanı
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SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'un Topuk Yaylası'ndaki 2'nci etap hazırlık kampı dün sona erdi. Sabah yapılan antrenmanın ardından önce İstanbul'a, oradan da havayoluyla Alanya'ya dönen turuncu yeşilli kafile, 3'üncü etap hazırlık kampı için 29 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'ya hareket edecek. Avusturya'da 3 hazırlık maçı yapacak olan turuncu yeşilliler, 2 Ağustos'ta Bundesliga ekiplerinden Schalke, 4 Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Wasl ve son olarak da 7 Ağustos'ta İtalya Serie B ekiplerinden Brescia ile karşılaşacak. 9 Ağustos Cuma günü 3'üncü etap hazırlık kampını da tamamlayacak olan Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde devam edecek. 

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 19:35
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