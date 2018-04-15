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Alanyaspor'a 'ilk misafir' plaketi

AYTEMİZ Alanyaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçı öncesi kamp yaptığı Ramada Plaza Malatya Altın Kayısı Otel'de çiçekle karşılandı.

Alanyaspor'a 'ilk misafir' plaketi

AYTEMİZ Alanyaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçı öncesi kamp yaptığı Ramada Plaza Malatya Altın Kayısı Otel'de çiçekle karşılandı.

15 Nisan 2018 Pazar 17:58
Alanyaspor'a 'ilk misafir' plaketi
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AYTEMİZ Alanyaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçı öncesi kamp yaptığı Ramada Plaza Malatya Altın Kayısı Otel'de çiçekle karşılandı. Kafileyi karşılayan Otel Genel Müdürü Zerrin Palancı ve Ön Büro Müdürü Kerem Dalhançer, teknik direktör Mesut Bakkal'a çiçek verdi. Otel Genel Müdürü Zerrin Palancı, 2012 yılında açılan otelin ilk misafirinin 2 Kasım 2012 tarihinde Alanyaspor kafilesi olduğu belirterek kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'na bir plaket verdi. Üzerinde '2.11.2012 tarihinde otelimizin ilk misafiri olarak sizleri ağırlamaktan onur duyduk. Sizleri tekrar misafir etmenin mutluluğu içindeyiz' yazan plaketi alan başkan Hasan Çavuşoğlu, Otel Genel Müdürü Zerrin Palancı'ya bu jestinden dolayı teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 15.04.2018 19:12
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AytemizAlanyasporMaçMalatyaBeraberlikAlanya
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