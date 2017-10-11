Alanyaspor'a büyük müjde

ALANYA'NIN 37 yıllık rüyası olan teleferik bugün düzenlenen görkemli bir açılış töreni ile hizmete girdi. Alanya Teleferik tamamlandığında teleferikten Alanyaspor'a her bilet için 1 TL ayrılması konusunu yetkililerle görüşeceğinin sözünü veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de bu sözünü tuttu. Bugün düzenlenen açılış töreninde konuşan başkan Yücel, "Teleferiğe binen her yolcu biletinden 1'er TL, Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) ile Aytemiz Alanyaspor'a aktarılacak" dedi. Adem Murat Yücel'in bu müjdesi ise sabit gelir kaynakları konusunda büyük sıkıntı yaşayan turuncu yeşilli camiada sevinçle karşılandı.

YILDA 1 MİLYON HEDEFİ

"Dünyanın en huzurlu ve en güvenli kentlerinden biri olan Alanya'nın değerini yükseltnek için çalışmalara devam ediyoruz" ediyoruz diyen Adem Murat Yücel, "80'li yıllarda dönemin belediye başkanı Eşref Kahvecioğlu tarafından gündeme getirilen teleferik, o günden bu yana Alanya'nın en önemli rüyası oldu. Teleferik hayalini gerçekleştirmek ise bize nasip oldu. Teleferiğin açılmasının yerli vatandaşlardan ve turistlerden gördüğü ilgi bizi mutlu etti. Yılda 1 milyon yolcu taşınayı hedefliyoruz. Teleferik ile kaleyi yeniden keşfedeceğiz. Tenkit ve eleştiriler için de teşekkür ediyoruz. Teleferik için kesilen her biletten 1'er TL'yi ALTAV ve Alanyaspor'a hibe edeceğiz" ifadelerini kullandı.