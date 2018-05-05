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Alanyaspor’a bakanlı otobüs töreni

Spor Toto Süper Lig'in 32 haftasında Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor maçı öncesi Bahçeşehir Okulları Stadı’nın otoparkında Alanyasapor'a Otobüs Teslim Töreni’ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve taraftarlar katıldı

Alanyaspor’a bakanlı otobüs töreni

Spor Toto Süper Lig'in 32 haftasında Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor maçı öncesi Bahçeşehir Okulları Stadı’nın otoparkında Alanyasapor'a Otobüs Teslim Töreni’ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve taraftarlar katıldı

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:27
Alanyaspor’a bakanlı otobüs töreni
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TÖRENDE konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor ve Osmanlıspor maçı öncesinde güzel bir törende bir araya geldiklerini söyledi. Alanyaspor'a hediye edilen otobüs için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'e teşekkür eden Çavuşoğlu, "Bu otobüs şu anda Süper Lig'de ilk 4'te olan takımların kullandığı otobüs. Yani en iyisi. Alanyaspor'umuza da Antalyaspor'umuza da en iyisi yakışır. Büyükşehir tarafından Alanyaspor için yapılan tesisten bahsedildi. Omuz omuza verdik. Arsa işini çözdük. Belediye de işin önemli kısmını hallediyor. Bugüne kadar Alanyaspor'umuza hizmet vermiş herkesi saygı ve şükranla yad ediyorum. İnşallah onlara layık oluruz. Antalya’mızda futbol adına ve diğer sporlar adına da güzel şeyler oluyor" dedi.
 

"ALANYASPOR VE ANTALYASPOR KARDEŞTİR"
Milletvekilliğinin ilk yıllarında hayallerinin olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Biz istiyoruz ki belde takımları Türkiye'nin her yerinde oyunculara çok para harcayacağına, ana takımın altyapısına, tesisine harcasın istemiştik ama taşra zihniyeti olunca ki, bu zihniyeti değiştirmek zor, ‘Benim takımım daha iyi oynuyor’ diye paralar uçtu gitti. Serikspor'umuz 3. Lig'de. Kemerspor 3. Lig'de ve şuanda 2. Lig'e çıkma mücadelesi veriyor. İnşallah Kemerspor 2. Lig'e çıkar. 2 takımız Süper Lig'de. Antalya ve Alanyaspor iki kardeş takım. 30 yıl önce problem vardı ama şimdi seyricimiz ve taraftarımız yana yana, birlikte maç izliyorlar. Alanya ve Antalya seyircisi Türkiye'de örnek. Biz iyi ve kaliyeli fubnol oynamak istiyoruz, oynuyoruz da ama seyircisiyle, camiasıyla, takımıyla Antalya'ya ve Alanya'ya gelen herkes bizden memnun. Önemli olan centilmenlik. Küfür kavga bizde yok. Tüm Türkiye'ye örnek olsun. Maç içerisinde gerginlik olur ama taraftar olarak imajımızı korumamız lazım" diye konuştu
.

Alanyaspor'un başarılı olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şu sözlerle konuşmasını tamamladı: "Herkese anlatılacak bir şey. 6 senede uçurumda olan bir takım Süper Lig'e nasıl çıkar? Süper Lig'de mütevazi kadrosuyla iyi futbol nasıl oynanır, başarı nasıl korunur? Bana göre Türkiye'de herkese örnek olması lazım."


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise maçtan önce güzelliği paylaşmak için birarada olduklarını ama en büyük güzelliğin Osmanlıspor maçında alınacak 3 puan olduğunu söyledi. Alanyaspor'a desteklerinin devam edeceğini aktaran Türel, "Alanyaspor'a bir sözümüz vardı. Daha önce bir araç kiralayarak ulaşım noktasında karşılaşmıştık. Bugün de otobüsü süresiz kullanma hakkı verdik. İnşallah Alanyaspor'a uğurlu olsun" diye konuştu.

Törende, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na otobüsün anahtarı Bakan Çavuşoğlu ve Türel tarafından verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigAytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor Maçı
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