Alanyaspor'a Akhisar freni 3-1

SPOR Toto Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor deplasmanına konuk olan Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Cisse, Fernandes ve N'Sakala'nın yokluğunda sahaya Haydar, Tzavellas, Welinton, Coulker, Baiano, Ceyhun, Ozan, Villafanez, Efecan, Campos ve Sural ilk 11'i ile çıkan turuncu yeşilliler, ilk yarıda skor üretmekte zorlandı. İkinci yarıya da aynı ilk 11 ile başlayan Aytemiz Alanyaspor, aradığı golü 65. dakikada Milan Lukac'ın kendi kalesine attığı golle buldu ve 1-0 öne geçti. Akhisar'ın beraberlik golü ise 74'de geldi. Sağ kanattan ileriye çıkan Zeki, ceza sahası önünde sert vurdu ve beraberlik golünü attı. 77'de ise sahneye Bilal Kısa çıktı ve ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak takımını 2-1 öne geçirdi. Mücadelede son sözü ise Zeki Yavru söyledi. Campos'un yaptığı faulün ardından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zeki, şık bir vuruşla kendisinin 2, takımının ise 3. golünü atarak maçın skorunu tayin etti. Aytemiz Alanyaspor bu mağlubiyetle 31 puanda kalırken, ev sahibi Akhisarspor ise 21 puana yükselerek umutlarını yeşertti.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 22:16