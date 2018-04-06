Alanyaspor zorlu süreçte

SPOR Toto Süper Lig'in 28. haftası, bu akşam oynanacak olan Başakşehir-Malatyaspor maçıyla başlayacak. Ligdeki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ise 8 Nisan Pazar günü Manisa temsilcisi Akhisarspor'u konuk edecek. Zorlu mücadeleye hazırlanan turuncu yeşilliler, dünü tek antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yapılan pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise Akhisar maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi. Aytemiz Alanyaspor, bugün yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarına devam edecek.

5 OYUNCU SINIRDA

AKHİSAR maçı öncesinde turuncu yeşilli takımda sarı kart alarmı verildi. Ligde kalmak için hayati sınavlar verecek olan Alanyaspor'da tam 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. İlk 11'in vazgeçilmez oyuncularından olan Tzavellas, Efecan Karaca, Villafanez, Welinton ve Sackey, Akhisarspor maçında kart görmeleri halinde, ligin 29. haftasında deplasmanda oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecekler. Mesut Bakkal'ın son haftalara girilirken bu oyuncular için özel önlem alacağı da gelen bilgiler arasında.

