Alanyaspor zor da olsa kazandı 2-1

SPOR Toto Süper Lig'in 25. haftasında Erzurumspor'u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, zorlu mücadelede sahadan 2-1 galip ayrılarak kazanmasını bildi ve puanını 34'e yükseltti. Mücadeleye Campos, Fernandes ve Villafanez'den yoksun çıkan turuncu yeşilliler, ilk yarının uzatma dakikalarında Cisse'nin golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Aytemiz Alanyaspor, henüz 47. dakikada Baiano ile penaltı kazandı. Atışı kullanan Cisse topu kaleciye nişanladı ve bu sezon 3. kez bir penaltı atışını gole çeviremedi. Cisse bu kez 59. dakikada Kanstrup'un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Mete Kalkavan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu kez topun başına geçen Welinton, kaleci Sehic ve topu farklı köşelere göndererek ağları havalandırdı ve skoru 2-0'a taşıdı. 77. dakikada ise gelişen Erzurumspor atağında Sunu'nun pasında ceza sahası içinde topa koşan Leo’ya Efecan müdahale etti. Leo’nun yerde kaldığı pozisyonda Mete Kalkavan karşılaşmanın 3. penaltısını Erzurumspor lehine verdi. Penaltı atışı kullanan Gilles Sunu, topu kalenin ortasına sert bir vuruşla göndererek farkı 1'e indirdi 2-1. Mücadelenin 90+3. dakikasında soldan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Efecan, defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi 4. kez penaltı noktasını işaret etti. İkinci kez penaltı için topun başına geçen Cisse’nin vuruşu üsten dışarı çıktı. Cisse, bu sezon 4. kez bir penaltı atışını gole çeviremedi. Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Turuncu yeşilliler bu galibiyetle puanını 34'e yükseltirken, konuk ekip Erzurumspor ise 22 puanda kaldı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2019, 17:40