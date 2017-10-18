Alanyaspor zafere uçacak

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 9. hafta maçında yarın akşam Göztepe'ye konuk olacak. Mücadelenin hazırlıklarını hafta başından beri sürdüren turuncu yeşilli takım, en son PTT 1. Lig'de karşılaştığı ve 2-1 mağlup ettiği rakibine karşı yeni bir galibiyet peşinde olacak. Süper Lig'e bu yıl yükselmesine rağmen sergilediği performansla beğeni toplayan ve ligde Galatasaray'ın ardından ikinci durumda bulunan İzmir ekibi, 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 16 puan topladı. Aytemiz Alanyaspor, bu sabah saat 09.00'da yapacağı antrenmanın ardından 10.45'de Antalya'ya hareket edecek ve buradan havayoluyla İzmir'e gidecek. Temsilcimizde bu zorlu deplasman öncesinde cezalı Giorgios Tzavellas dışında eksik bulunmuyor.