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Alanyaspor zafere uçacak

Yarın akşam ligin formda ekibi Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu sabah son antrenmanını yaparak havayoluyla İzmir'e hareket edecek

Alanyaspor zafere uçacak

Yarın akşam ligin formda ekibi Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu sabah son antrenmanını yaparak havayoluyla İzmir'e hareket edecek

18 Ekim 2017 Çarşamba 23:56
Alanyaspor zafere uçacak
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SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ligin 9. hafta maçında yarın akşam Göztepe'ye konuk olacak. Mücadelenin hazırlıklarını hafta başından beri sürdüren turuncu yeşilli takım, en son PTT 1. Lig'de karşılaştığı ve 2-1 mağlup ettiği rakibine karşı yeni bir galibiyet peşinde olacak. Süper Lig'e bu yıl yükselmesine rağmen sergilediği performansla beğeni toplayan ve ligde Galatasaray'ın ardından ikinci durumda bulunan İzmir ekibi, 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 16 puan topladı. Aytemiz Alanyaspor, bu sabah saat 09.00'da yapacağı antrenmanın ardından 10.45'de Antalya'ya hareket edecek ve buradan havayoluyla İzmir'e gidecek. Temsilcimizde bu zorlu deplasman öncesinde cezalı Giorgios Tzavellas dışında eksik bulunmuyor.  

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Anahtar Kelimeler:
GöztepeAytemiz Alanyaspor
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