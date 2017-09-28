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Alanyaspor yönetiminden ziyaret turu

Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu, yarbaylığa terfi eden Alanya Jandarma Komutanı Serkan Akbaba ve yeni Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi ziyaret etti

Alanyaspor yönetiminden ziyaret turu

Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu, yarbaylığa terfi eden Alanya Jandarma Komutanı Serkan Akbaba ve yeni Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi ziyaret etti

28 Eylül 2017 Perşembe 00:32
Alanyaspor yönetiminden ziyaret turu
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DÜN gerçekleşen ziyaretlere Başkan Hasan Çavuşoğlu, Asbaşkan Ahmet Paşaoğlu, Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Enver Vural, Muzaffer Barcın ve Mehmet Uslu, Genel Sekreter Ali Baki Boz ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kayacan katıldı. İlk olarak İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden turuncu yeşilliler, bir süre önce binbaşı rütbesinden yarbaylığa terfi eden Alanya İlçe Jandarma Komutanı Serkan Akbaba'ya 'hayırlı olsun' dedi. Turuncu yeşilli yönetim daha sonra Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yasin Emre'yi makamında ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu Emre'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, üzerinde ismi yazan Alanyaspor forması hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporYönetim Kurulu
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