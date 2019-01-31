Alanyaspor yönetiminden ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu, Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, yeni yapılan teşkilat binasının hayırlı olması temennisinde bulundu

Alanyaspor yönetiminden ‘hayırlı olsun’ ziyareti
banner404

BUGÜN yapılan ziyarette 2’nci Başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç, Başkan Yardımcıları Nazmi Yüksel ve Ali Baki Boz, Genel Sekreter Fikret Arık, Yönetim Kurulu Üyeleri Enver Vural, Hüseyin Girenes, Mehmet Güler, Hüseyin Gümrükçüler, Ahmet Söylemez ve Murat Kayacan da yer aldı. 
Başkan Çavuşoğlu, yeni binanın hizmete girmesinde emeği geçenleri tebrik etti. Alanya'ya yakışan bir bina olduğunu belirten başkan Çavuşoğlu, kulüp çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ise başkan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretten dolayı teşekkür etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kaş’ta seraları su bastı
Kaş’ta seraları su bastı
  1. BÖLGE

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479