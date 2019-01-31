Alanyaspor yönetiminden ‘hayırlı olsun’ ziyareti

BUGÜN yapılan ziyarette 2’nci Başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç, Başkan Yardımcıları Nazmi Yüksel ve Ali Baki Boz, Genel Sekreter Fikret Arık, Yönetim Kurulu Üyeleri Enver Vural, Hüseyin Girenes, Mehmet Güler, Hüseyin Gümrükçüler, Ahmet Söylemez ve Murat Kayacan da yer aldı.

Başkan Çavuşoğlu, yeni binanın hizmete girmesinde emeği geçenleri tebrik etti. Alanya'ya yakışan bir bina olduğunu belirten başkan Çavuşoğlu, kulüp çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ise başkan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretten dolayı teşekkür etti.