Alanyaspor yönetiminden büyük jest
Aytemiz Alanyaspor yönetimi, 24 Kasım'da oynanacak olan Göztepe maçı öncesi büyük bir jest yaparak, Passolig kartı olan öğretmen ve öğrencilere maçın ücretsiz olacağını duyurdu
- Cemali AYGIR
SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, lige verilen milli aranın ardından taraftarları ile buluşmak için gün sayıyor. 12. hafta maçında 24 Kasım Pazar günü Göztepe ile karşılaşacak olan turuncu yeşilliler, taraftarlarının da desteği ile galip gelerek 3 puan hasretine son vermek istiyor. Bu önemli maç öncesi Aytemiz Alanyaspor yönetiminden de büyük bir jest geldi. Önceki gün bir açıklama yapan turuncu yeşilli yönetim, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Passolig kartı olan öğretmen ve öğrencilerin, Göztepe maçı biletlerini ücretsiz olarak alabileceklerini duyurdu. Yönetimin bu jesti beğeniyle karşılanırken, taraftarların da maça büyük ilgi göstereceği öğrenildi.
ŞİMŞEK HATA İSTEMİYOR
Aytemiz Alanyaspor, daha önce farklı liglerde kendi sahasında 6 kez karşılaştığı ve hiç yenilmediği Göztepe'ye bu sefer de şans vermek istemiyor. Alanyaspor ile Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de karşı karşıya gelen Göztepe, ilk ve son galibiyetini 1990-1991 sezonunda 2-1'lik skorla elde etti. Alanya deplasmanında oynadığı son 6 müsabakada ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı kırmızılılar, İzmir'e puan kayıplarıyla döndü. Süper Lig'deki ilk sezonunda Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, geçen sezon ise rakibine 1-0 yenildi. Bu sezona çok iddialı başlayan ve zirve yarışından kopmayan temsilcimiz Alanyaspor ise şu ana kadar evinde mağlubiyet yüzü görmedi.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Göztepe maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Aytemiz Alanyaspor, dünü tek idman yaparak tamamladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan turuncu yeşillilere taraftarlar da destek verdi. Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, idman boyunca tezahüratlar yaparak turuncu yeşilli oyuncuları motive etti. Antrenmanı çift kale maçla tamamlayan Alanyasporlu futbolcular, Göztepe mesaisine bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:11
|Güneş
|07:34
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:52
|Yatsı
|19:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6