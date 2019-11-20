Alanyaspor yönetiminden büyük jest

- Cemali AYGIR

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, lige verilen milli aranın ardından taraftarları ile buluşmak için gün sayıyor. 12. hafta maçında 24 Kasım Pazar günü Göztepe ile karşılaşacak olan turuncu yeşilliler, taraftarlarının da desteği ile galip gelerek 3 puan hasretine son vermek istiyor. Bu önemli maç öncesi Aytemiz Alanyaspor yönetiminden de büyük bir jest geldi. Önceki gün bir açıklama yapan turuncu yeşilli yönetim, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Passolig kartı olan öğretmen ve öğrencilerin, Göztepe maçı biletlerini ücretsiz olarak alabileceklerini duyurdu. Yönetimin bu jesti beğeniyle karşılanırken, taraftarların da maça büyük ilgi göstereceği öğrenildi.

ŞİMŞEK HATA İSTEMİYOR

Aytemiz Alanyaspor, daha önce farklı liglerde kendi sahasında 6 kez karşılaştığı ve hiç yenilmediği Göztepe'ye bu sefer de şans vermek istemiyor. Alanyaspor ile Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de karşı karşıya gelen Göztepe, ilk ve son galibiyetini 1990-1991 sezonunda 2-1'lik skorla elde etti. Alanya deplasmanında oynadığı son 6 müsabakada ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı kırmızılılar, İzmir'e puan kayıplarıyla döndü. Süper Lig'deki ilk sezonunda Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, geçen sezon ise rakibine 1-0 yenildi. Bu sezona çok iddialı başlayan ve zirve yarışından kopmayan temsilcimiz Alanyaspor ise şu ana kadar evinde mağlubiyet yüzü görmedi.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Göztepe maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Aytemiz Alanyaspor, dünü tek idman yaparak tamamladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan turuncu yeşillilere taraftarlar da destek verdi. Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, idman boyunca tezahüratlar yaparak turuncu yeşilli oyuncuları motive etti. Antrenmanı çift kale maçla tamamlayan Alanyasporlu futbolcular, Göztepe mesaisine bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.