 Alanyaspor yönetimi protokolle buluştu

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel onuruna yemek verdi. Krizantem Katya Otel'de düzenlenen yemeğe Kaymakam Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı Aydın Çolak, Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yemekte konuşan Kulüp Başkanı Çavuşoğlu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Teleferik bilet ücretinden Alanyaspor Kulübü'ne 1 TL katkı payı ayrılmasını sağlayan Belediye Başkanı Yücel'e bu proje için teşekkür eden Kulüp Başkanı Çavuşoğlu, "Pazar günü oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçı çok önemli. Hep birlikte inşallah orada olacağız. Alanyaspor'u daha iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz. Yönetim kurulu olarak üzerimize büyük görev düşüyor. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza da gayretleri için teşekkür ediyorum. Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur'a da verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Kaymakam Harputlu ise "Alanya'ya ilk atandığımda kimle karşılaştıysam önce Alanyaspor'dan bahsetti. Alanya'da yaşadığınız için bunun farkında olamayabilirsiniz ancak dışarıda Alanyaspor'un büyük bir algısı var. Alanya'nın kumu, denizi ve güneşi kadar Alanyaspor'un da turizme katkısı var. Bunu sağlayan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başkan Çavuşoğlu, yemeğin ardından protokol üyelerine turuncu yeşil renkli tespih hediye etti.