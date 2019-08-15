Alanyaspor yolcu

SÜPER Lig'de hasret bu haftasonunda sona eriyor. Bu akşam oynanacak olan Denizlispor-Galatasaray maçıyla başlayacak olan 2019-2020 futbol sezonu öncesinde son hazırlıklarını yapan temsilcimiz Alanyaspor, yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Maçın Alanya'daki hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan turuncu yeşilliler, bugün havayoluyla Kayseri'ye gidecek ve kampa girecek. Dün yapılan antrenmanda maçın taktik provasını gerçekleştiren Alanyaspor'lu futbolcuların ise oldukça hırslı oldukları gözlendi. Taktik çift kale maçta oyunu sık sık durduran Teknik Direktör Erol Bulut, oyuncularına ne yapmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.