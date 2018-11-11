Alanyaspor yine kayıp 2-0

AYTEMİZ Alanyaspor Fenerbahçe deplasmanından eli boş döndü. Spor Toto Süper Lig'in 12'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olan Aytemiz Alanyaspor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 19'uncu dakikada Andre Ayew, 31'inci dakikada Michael Frey kaydetti. 19. dakikada Valbuena, zor pozisyonda pasını Isla'ya iletti. Mauricio Isla'nın pası ile sağ çaprazda topla buluşan Andre Ayew meşin yuvarlağı ceza sahası çizgisine paralel sürerek sol ağayının içi ile vuruşunu yaptı ve kaleci Haydar Yılmaz'ın müdahalesine rağmen top sol köşeden filelerle buluşturdu. 31. dakikada Fenerbahçe, Frey ile öne geçerken asist Valbuena'dan geldi. Ceza sahası sol çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Mathieu Valbuena ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Michael Frey yükseldi ve kaleciden önce kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara yolladı. 2. yarıda Alanyaspor üstün olan taraftı ancak pozisyonlara rağmen gol olmayınca Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ligde 6 maç aradan sonra galip gelen Fenerbahçe, puanını 13'e yükseltti. Son 5 maçını gol atamadan kazanamayan Aytemiz Alanyaspor ise Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2018, 20:02