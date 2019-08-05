Alanyaspor yenişemedi 2-2

SPOR Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren temsilcimiz Alanyaspor, kamptaki ikinci hazırlık maçını bugün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcisi Al Wasl ile yaptı. Mücadeleye Haydar, Kaan, Tzavellas, Barış, Baiano, Sackey, Ceyhun, Fernandes, Hasan, Onur ve Bammou ilk 11'i ile çıkan turuncu yeşilliler, ilk yarıda skor üretmekte zorlandı ve soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi. İkinci yarıya Baiano-Juanfran, Sackey-Musa Çağıran ve Hasan-Efecan değişiklikleri ile başlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, oyuncularını daha iyi görebilmek için fırsat yakaladı. Turuncu yeşilliler aradığı golü ise 59. dakikada Junior Fernandes ile buldu. Bu dakikadaki kontra atağımızda soldan Onur Bulut topla hareketlendi ve Fernandes'i gördü. Fernandes topu sağına çekerek yerden düzgün vurdu ve kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 1-0. Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 62. dakikada 6 değişiklik birden yaptı. Fernandes, Onur, Ceyhun, Tzavellas, Kaan ve Bammou, yerlerini Veysel, Tayfur, Salih, Caulker, Nsakala ve Cisse'ye bıraktılar. 67'de rakip takım Al Wasl gol bularak eşitliği yakaladı: 1-1. Dakikalar 77'yi gösterdiğinde ise Al Wasl 2. golü bularak öne geçti. Maçta son sözü ise Alanyaspor'un golcü yıldızı Cisse söyledi. 86. dakikada Tayfur Bingöl'ün ortasında Papiss Cisse topu havada kontrol ederek yüzünü kaleye döndü ve düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 2-2. Alanyaspor, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında da galibiyetle tanışamadı.