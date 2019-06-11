Alanyaspor Yaz Futbol Okulu başlıyor

2010 ve 2011 doğumlular Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00'da, 2012, 2013 ve 2014 doğumlular Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 18.00'da, 2005, 2006 ve 2007 doğumlular Salı ve Perşembe günü saat 19.00'da, Cuma günü saat 20.00'da, 2008 ve 2009 doğumlular Pazartesi günü saat 20.00'da, Salı ve Perşembe günleri saat 18.00'da antrenmanlara katılacak. Öğrencilerin belirtilen antrenman saatlerinden 15 dakika önce Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’ndeki altyapı futbol sahasında hazır bulunması gerekiyor.