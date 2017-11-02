Alanyaspor yarın yolcu

1,5 saat süren ve ilk 15 dakikası basına açık olan idmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan turuncu yeşilli oyuncular, ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenmanın kalan bölümlerinde ise Akhisarspor maçının taktik provasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Öte yandan, turuncu yeşilli ekip yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından Antalya'ya hareket edecek. Havayoluyla önce İzmir'e gidecek olan Alanyaspor kafilesi, buradan da Manisa'ya geçerek kamp yapacağı otele yerleşecek.
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