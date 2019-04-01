Alanyaspor yağmur altında çalıştı

CENGİZ Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde koşu ve ısınma hareketleri ile idmana başlayan turuncu yeşilliler, daha sonra 5'e 2 top kapma ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanı Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve 2. Başkan Kamil Köseoğlu'nun yanı sıra, çok sayıda turuncu yeşilli yönetici de birlikte izledi. Antrenmanı çift kale maçla tamamlayan futbolcular, yağmur altında yapılan çalışmada oldukça hırslı ve arzuluydu. Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla devam ettirecek.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 19:40