AYTEMİZ Alanyaspor, geçen sezon ara transfer döneminde Dinamo Moskova’dan 1,5 yıllığına kadroya dahil edilen Brezilyalı forvet Wanderson'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Kulübün resmi sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Francisco Wanderson do Carmo Carneiro'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Wanderson'a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz” denildi.Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 13:54
Alanyaspor, Wanderson ile yollarını ayırdı
Aytemiz Alanyaspor geçen sezon devre arasında 1.5 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladığı Wanderson ile yollarını ayırdı.
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