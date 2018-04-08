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Alanyaspor ve Akhisarspor taraftarları arasında dostluk

Dün oynanan Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor maçı için Alanya'ya 4 otobüs ile gelen Akhisarspor'lu taraftarları, Alanyaspor'lu taraftarlar karşıladı

Alanyaspor ve Akhisarspor taraftarları arasında dostluk

Dün oynanan Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor maçı için Alanya'ya 4 otobüs ile gelen Akhisarspor'lu taraftarları, Alanyaspor'lu taraftarlar karşıladı

08 Nisan 2018 Pazar 23:58
Alanyaspor ve Akhisarspor taraftarları arasında dostluk
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HEP birlikte kahvaltı yapan taraftarlar, daha sonra tekne turuna çıktı. Teknede eğlenceli vakit geçiren iki takım tarfatarları, oyun havaları eşliğinde eğlenerek hoşça vakit geçirdi. Manisa'da 5 Kasım 2017'de oynanan ilk devre maçında Akhisarspor taraftarı, turuncu yeşilli taraftarları misafir etmiş ve ebedi dostluğun temelleri atılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor-AkhisarsporDostluk
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