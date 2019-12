'Alanyaspor üzerindeki kara bulutlar dağıldı'

Cemali AYGIR

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV'de (dimtv.tv) ekranlara gelen Dim TV Spor, önceki akşam yine spor gündemini belirledi. Dim TV'den ve tüm sosyal mecralardan canlı olarak ekranlara gelen Dim TV Spor'da, Aytemiz Alanyaspor'un Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet, maçın ayrıntıları, yaşananlar ve taraftarlarla ilgili bir çok konu masaya yatırıldı. Yeni Alanya Gazetesi Spor Müdürü Cemali Aygır'ın sorularına zaman zaman çarpıcı cevaplar veren Yeni Alanya'nın usta spor yazarı Uğur Veysel Okşar, "Ankaragücü maçı belki bir ölçü değildi fakat camianın üzerindeki kara bulutları dağıttı. Taraftarlarımızın artık kenetlenerek her zamankinden daha fazla destek vermesi gerekiyor" dedi.

İŞTE UĞUR VEYSEL OKŞAR'IN AÇIKLAMALARI

'BU MAÇ PSİKOLOJİK BİR EŞİKTİ'

Ankaragücü maçını analiz yaparken sadece 3 puan üzerinden gidersek eksik yapmış oluruz. Puan olarak kötü bir yerde değiliz, hatta istatistiklere göre iyi de durumdayız. Ama camianın tüm katmanlarında kazanamamanın verdiği bir gaz sıkışıklığı, stresli bir süreç vardı. Bu galibiyetle can suyu bulduğumuzu söyleyebiliriz. Gördüğümüz üzere Ankaragücü maçı psikolojik bir eşikti ve camia olarak bunu aştık. Bu demek değildir ki hep yeneceğiz. Elbette her sonuç olacak ama özellikle içerideki maçlarda Türkiye'ye korku salan ve en zor deplasman dedirten özelliğimizden puan için vazgeçmeyelim. Bizim Erol hocadan isteğimiz bu yöndedir. Net olarak gördük ki, çeşitlilik ve yeni arayışlar her zaman faydalıdır.

'TARAFTAR YALNIZ BIRAKMASIN'

Ankaragücü maçında tribüne gelen seyirci olarak da, destek olarak da yine istediğimiz yerde değildik. Normal seyirci maçın önemi, ligdeki durumu ve diğer etkenlere göre maça gelir. En son Göztepe maçında 7 binleri gördükten sonra Ankaragücü maçında çok fazla azalmamızı maç kazanamamamıza ve Göztepe karşısındaki mücadele eksikliğine bağlıyorum. Tabi ki cumartesi olması da etkendir. İlk yarıda kalan Antalya ve Konya maçlarında bu sayı artacaktır. Ankaragücü galibiyeti ile bu sağlanacaktır. Taraftar gruplarına gelince, bu maçta da yine bireysel takıldılar. Hal böyle olunca da yine rakip taraftar ağzı açık dinlendi. Bir daha beraber, karşılıklı yapın demeyeceğim. Sonra da eleştirince kırılıyorlar. Bizim konumuz futbol ve ona odaklanmayı istiyorum. İyi bir şey yaparlarsa burada konuşuruz ve tebrik ederiz. Kimseye karşı ön yargılı değiliz. Takım süper ligde ama taraftar olarak amatör ligden çıkmamak için direnmeye devam ediyoruz. Eğer sesi doğru zamanda doğru hamlelerle kullanmazsan o kısılmanın kimseye faydası olmaz. Sen kendi içinde TRT Çocuk Korosu gibi kendini eğlendirmek için bağırırsan, karşılıklı yaparak sesini dinlendirmezsen ve bunu da başarı görürsen söyleyecek söz yoktur.

'KESTEL FIRSATI KAÇIRMAMALI'

Bölgesel Amatör Lig'de oynadığı oyunla dikkat çeken Kestelspor, lider olmasına rağmen kolay kazandığı maç olmuyor. Bu hafta da kolay geçmesi beklenen Çal Belediyespor maçında öne geçmesine rağmen devamlılığı olmayan oyunu yüzünden uzatmalarda gol atamasa puan kaybedecekti. Geçtiğimiz hafta da yazdım; Kestelspor mevcut kadrosu ile bu ligde istediği hedefe ulaşamaz. Her hafta kırmızı kart gören bir takım hiç ulaşamaz. Anlamadığım bir başka konu da, Ortaca maçında olduğu gibi kanatları kullanamıyoruz. Hep ortadan Halil'in servisleri ile delmeye çalışıyoruz. Çal maçında da aynısı oldu. Kanatlara inemeyince pozisyon üretemedik. Rakip bir hata yaptı ve uzatmada golü bulduk. Bu takıma kaleci, forvet ve kanat oyuncuları lazım. Dışarıda maçları izlemiyorum ama bu oyun ile Akşehir'den puan çıkarması zor gözüküyor.

'BEKLENTİYİ YÜKSELTMEYELİM'

Evet, yine bir vitrin maçı bu cumartesi akşamı oynanacak. Bu tür maçlar Alanya gibi Anadolu takımlarında oynayan futbolcuların her zaman iple çektiği maçlardır. Gönlüm Alanya'dan yana olsa da hiç umudumun olmadığı bir maç. Alınacak olan 1 puan bizim için başarıdır. Tek şansımız var, dengeli ve kontra oyuna dayalı sistem. Belki bu sayede puan alabiliriz. Eğer mevcut oyun sistemi içinde oynarsak korkarım fark yiyerek döneriz. Nedense bu maç öncesi yine aklıma Beşiktaş ile oynadığımız maç geldi. O maç öncesinde de Beşiktaş aşağılarda idi ve bize operasyon çekildi. Şimdi de Galatasaray aşağıda ve sanki tarih tekerrür edecek gibi bir his var içimde. Özellikle maçta rakip skor üstünlüğünü sağlayamazsa devreye girileceğini düşünüyorum. Ne yazık ki ülkemizde futbol sadece yeşil çimlerin üzerinde oynanan oyun olmaktan çok önceleri çıktı. Artık dengeleri para musluğunu elinde bulunduranlar belirliyor. O yüzden korkum ikinci özel operasyon yapılması."