banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

'Alanyaspor üzerindeki kara bulutlar dağıldı'

Dim TV Spor'un usta yorumcusu Uğur Veysel Okşar "Ankaragücü karşısında alınan farklı galibiyet camia üzerindeki gaz sıkışıklığını aldı. Bu maçta 3 puandan çok daha fazlasını kazandık" dedi 

SPOR 04.12.2019, 20:20 04.12.2019, 20:23
'Alanyaspor üzerindeki kara bulutlar dağıldı'
banner404

Cemali AYGIR 

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV'de (dimtv.tv) ekranlara gelen Dim TV Spor, önceki akşam yine spor gündemini belirledi. Dim TV'den ve tüm sosyal mecralardan canlı olarak ekranlara gelen Dim TV Spor'da, Aytemiz Alanyaspor'un Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet, maçın ayrıntıları, yaşananlar ve taraftarlarla ilgili bir çok konu masaya yatırıldı. Yeni Alanya Gazetesi Spor Müdürü Cemali Aygır'ın sorularına zaman zaman çarpıcı cevaplar veren Yeni Alanya'nın usta spor yazarı Uğur Veysel Okşar, "Ankaragücü maçı belki bir ölçü değildi fakat camianın üzerindeki kara bulutları dağıttı. Taraftarlarımızın artık kenetlenerek her zamankinden daha fazla destek vermesi gerekiyor" dedi. 

İŞTE UĞUR VEYSEL OKŞAR'IN AÇIKLAMALARI

'BU MAÇ PSİKOLOJİK BİR EŞİKTİ'
Ankaragücü maçını analiz yaparken sadece 3 puan üzerinden gidersek eksik yapmış oluruz. Puan olarak kötü bir yerde değiliz, hatta istatistiklere göre iyi de durumdayız. Ama camianın tüm katmanlarında kazanamamanın verdiği bir gaz sıkışıklığı, stresli bir süreç vardı. Bu galibiyetle can suyu bulduğumuzu söyleyebiliriz. Gördüğümüz üzere Ankaragücü maçı psikolojik bir eşikti ve camia olarak bunu aştık. Bu demek değildir ki hep yeneceğiz. Elbette her sonuç olacak ama özellikle içerideki maçlarda Türkiye'ye korku salan ve en zor deplasman dedirten özelliğimizden puan için vazgeçmeyelim. Bizim Erol hocadan isteğimiz bu yöndedir. Net olarak gördük ki, çeşitlilik ve yeni arayışlar her zaman faydalıdır.

'TARAFTAR YALNIZ BIRAKMASIN'

Ankaragücü maçında tribüne gelen seyirci olarak da, destek olarak da yine istediğimiz yerde değildik. Normal seyirci maçın önemi, ligdeki durumu ve diğer etkenlere göre maça gelir. En son Göztepe maçında 7 binleri gördükten sonra Ankaragücü maçında çok fazla azalmamızı maç kazanamamamıza ve Göztepe karşısındaki mücadele eksikliğine bağlıyorum. Tabi ki cumartesi olması da etkendir. İlk yarıda kalan Antalya ve Konya maçlarında bu sayı artacaktır. Ankaragücü galibiyeti ile bu sağlanacaktır. Taraftar gruplarına gelince, bu maçta da yine bireysel takıldılar. Hal böyle olunca da yine rakip taraftar ağzı açık dinlendi. Bir daha beraber, karşılıklı yapın demeyeceğim. Sonra da eleştirince kırılıyorlar. Bizim konumuz futbol ve ona odaklanmayı istiyorum. İyi bir şey yaparlarsa burada konuşuruz ve tebrik ederiz. Kimseye karşı ön yargılı değiliz. Takım süper ligde ama taraftar olarak amatör ligden çıkmamak için direnmeye devam ediyoruz. Eğer sesi doğru zamanda doğru hamlelerle kullanmazsan o kısılmanın kimseye faydası olmaz. Sen kendi içinde TRT Çocuk Korosu gibi kendini eğlendirmek için bağırırsan, karşılıklı yaparak sesini dinlendirmezsen ve bunu da başarı görürsen söyleyecek söz yoktur.

'KESTEL FIRSATI KAÇIRMAMALI'

Bölgesel Amatör Lig'de oynadığı oyunla dikkat çeken Kestelspor, lider olmasına rağmen kolay kazandığı maç olmuyor. Bu hafta da kolay geçmesi beklenen Çal Belediyespor maçında öne geçmesine rağmen devamlılığı olmayan oyunu yüzünden uzatmalarda gol atamasa puan kaybedecekti. Geçtiğimiz hafta da yazdım; Kestelspor mevcut kadrosu ile bu ligde istediği hedefe ulaşamaz. Her hafta kırmızı kart gören bir takım hiç ulaşamaz. Anlamadığım bir başka konu da, Ortaca maçında olduğu gibi kanatları kullanamıyoruz. Hep ortadan Halil'in servisleri ile delmeye çalışıyoruz. Çal maçında da aynısı oldu. Kanatlara inemeyince pozisyon üretemedik. Rakip bir hata yaptı ve uzatmada golü bulduk. Bu takıma kaleci, forvet ve kanat oyuncuları lazım. Dışarıda maçları izlemiyorum ama bu oyun ile Akşehir'den puan çıkarması zor gözüküyor.

'BEKLENTİYİ YÜKSELTMEYELİM' 

Evet, yine bir vitrin maçı bu cumartesi akşamı oynanacak. Bu tür maçlar Alanya gibi Anadolu takımlarında oynayan futbolcuların her zaman iple çektiği maçlardır. Gönlüm Alanya'dan yana olsa da hiç umudumun olmadığı bir maç. Alınacak olan 1 puan bizim için başarıdır. Tek şansımız var, dengeli ve kontra oyuna dayalı sistem. Belki bu sayede puan alabiliriz. Eğer mevcut oyun sistemi içinde oynarsak korkarım fark yiyerek döneriz. Nedense bu maç öncesi yine aklıma Beşiktaş ile oynadığımız maç geldi. O maç öncesinde de Beşiktaş aşağılarda idi ve bize operasyon çekildi. Şimdi de Galatasaray aşağıda ve sanki tarih tekerrür edecek gibi bir his var içimde. Özellikle maçta rakip skor üstünlüğünü sağlayamazsa devreye girileceğini düşünüyorum. Ne yazık ki ülkemizde futbol sadece yeşil çimlerin üzerinde oynanan oyun olmaktan çok önceleri çıktı. Artık dengeleri para musluğunu elinde bulunduranlar belirliyor. O yüzden korkum ikinci özel operasyon yapılması."

#Ankaragücü #Uğur Veysel Okşar #Dim TV Spor
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
banner384
Namaz Vakti 04 Aralık 2019
İmsak 06:22
Güneş 07:48
Öğle 12:53
İkindi 15:26
Akşam 17:48
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Başakşehir 13 25
3. Beşiktaş 13 24
4. Trabzonspor 13 23
5. Alanyaspor 13 22
6. Fenerbahçe 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Denizlispor 13 17
10. Göztepe 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 13 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 13 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 13 2
Takımlar O P
1. Liverpool 14 40
2. Man City 15 32
3. Leicester City 14 32
4. Chelsea 14 26
5. Crystal Palace 15 21
6. Tottenham 14 20
7. Wolverhampton 14 20
8. Sheffield United 14 19
9. Arsenal 14 19
10. M. United 14 18
11. Burnley 15 18
12. Bournemouth 15 16
13. West Ham 14 16
14. Newcastle 14 16
15. Aston Villa 14 15
16. Brighton 14 15
17. Everton 14 14
18. Southampton 14 12
19. Norwich City 14 11
20. Watford 14 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 15 25
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Real Betis 15 19
13. Villarreal 15 18
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6
banner440
banner545