Alanyaspor uyardı! 'GS formalı taraftar alınmayacak'

TURUNCU yeşilli kulüp, İstanbul devi Galatasaray'ı en iyi ve en misafirperver şekilde ağırlamak için taraftarlara çağrıda bulundu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, taraftarlardan belirtilen hususlar konusunda hassas davranması istendi.

İŞTE ALANYASPOR KULÜBÜ'NDEN YAPILAN O AÇIKLAMA:

- Takımımızın yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın bilet satışları devam ediyor. Kulüp tesislerimizdeki Passolig gişesi bugün saat 20.00’ye kadar, yarın ise 09.00’dan maç saatine kadar, Kaymakamlık binası yanındaki ürün mağazamızdaki Passolig gişesi ise bugün 20.00’ye kadar, yarın 10.00’dan maç saatine kadar açık olacaktır. Ayrıca stadyumdaki gişeler ise yarın saat 10.00’dan 19.45’e kadar hizmet verecektir.

- Karşılaşmanın bilet satışları bugün itibariyle Alanyaspor tribünleri için Galatasaray Passolig kartı hariç tüm kulüp kartlarına açılmıştır.

- Taraftarlar arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için VIP dahil Alanyaspor tribünlerine kesinlikle başka kulüplerin forma, atkı vs ürünleriyle girmesi yasaktır ve çocuk misafirlerimiz dahil olmak üzere bu şekilde girmek isteyenler engellenecektir. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz.

- Bileti olmayan taraftarlar kesinlikle birinci güvenlik bariyerinden içeriye alınmayacaktır. Tüm futbolseverlerin önceden biletlerini alması gerekmektedir. Ayrıca tüm futbolseverlerin kendilerine ait numaralı koltuklarda oturmaları gerektiğini, aksi taktirde görevlilerin müdahale edeceğini önemle duyururuz.

- 7 yaşından büyük çocuklar biletsiz olarak stada alınmayacaktır. Stada giren 7 yaş ve altındaki çocuklar da yoğunluk nedeniyle ebeveynleri ile aynı koltukta maçı izleyebilecektir. Bu konuyla ilgili turnikelerde ve tribünlerde gerekli önlemler alınmıştır. Lütfen bu konuda görevlilere yardımcı olalım.

- Kalan haftalarda çok önemli maçlarımız olduğu için sahaya çakmak, su vs gibi yabancı maddeler kesinlikle atmayalım. Çirkin ve kötü tezahürattan uzak duralım.

- Karşılaşmada kesinlikle merdiven boşluklarına oturmayalım. Oturanlar ise görevliler tarafından kaldırılacaktır.

- Yoğunluk nedeniyle maça en az 1,5 saat önce gelinmesi, trafik yoğunluğu stada girişler açısından futbolseverlerin menfaatine olacaktır.