'Alanyaspor'un yolundan gideceğiz' 

ZİYARET sırasında bir açıklama yapan başkan Eşref Güç, "Bilal bey, şehrimizin önemli mobilya fabrikalarından birinin yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda Alanyaspor'da da uzun yıllardır yöneticilik yapıyor. Biz de İnegölspor'da bu sezon başında göreve geldik. Bilal beyden bu konuda öğreneceğimiz çok şey var. Alanyaspor'u yakından takip ediyoruz. Biz de Alanyaspor'un yolunda ilerlemek istiyoruz. Bundan sonra ilişkilerimiz devam edecek" dedi.

ALBİMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Alanyaspor Asbaşkanı Bilal Gömeç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnegölspor da bizim için çok önemli. Yakından takip ediyoruz. İyi bir yönetim kurulu oluştu. İyi bir teknik ekip seçtiler. İyi de transferler yapıyorlar. İnşallah yolun sonu TFF 1. Lig olur. İnegölspor Başkanı Eşref Güç ve yönetim kurulu bunu başarabilecek güçte. Yeni sezonda kendilerine başarılar diliyorum" dedi.