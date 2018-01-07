Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Vagner Love'a sürpriz talip

TRANSFER sezonunun en önemli isimlerinden birisi olan Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Vagner Love'ın talipleri bitmiyor. Süper Lig'den özellikle Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan Brezilyalı yıldız Corinthians'tan da teklif aldı. 33 yaşındaki Vagner Love için 2015-2016 sezonunda formasını giydiği eski takımı Corinthians'ın da harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi. Brezilya basınında çıkan haberlerde; Corinthians, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jo'nun Japonya takımlarından Nagoya Grampus'a gitmesiyle bu açığı Vagner Love ile doldurmayı planlıyor. Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlayan Vagner Love, bu sezona da damgasını vurmayı başardı. Ligde çıktığı 14 maçta 10 kez gol sevinci yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 1 kez fileleri havalandırdı. Brezilyalı golcünün hala Aytemiz Alanyaspor'un kampına katılmaması da bu iddiaları güçlendirdi.