Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın

SPOR Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrılmıştı. Güney ekibi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.

EN SON KONYA'YI ÇALIŞTIRDI

Son olarak Konyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın ile istenilen sonuçlar alınamadığı için 10 maçın ardından yollarını ayrılmıştı. Sergen Yalçın bu zamana kadar Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, ve Konyaspor takımlarını çalıştırmıştı.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 16:46