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Alanyaspor'un yeni hocası kim olacak

Aytemiz Alanyaspor'da Susic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin geleceği merak konusu oldu. En büyük adaylardan birinin Mustafa Reşit Akçay olduğu iddia edildi

Alanyaspor'un yeni hocası kim olacak

Aytemiz Alanyaspor'da Susic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin geleceği merak konusu oldu. En büyük adaylardan birinin Mustafa Reşit Akçay olduğu iddia edildi

25 Aralık 2017 Pazartesi 23:41
Alanyaspor'un yeni hocası kim olacak
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SÜPER Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Safet Susic ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'da, yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada ayrılık sinyali veren Susic ülkesine döndü. Çok sayıda teknik direktörün adı turuncu yeşilli kulüple anılıyor. Alanyaspor yönetiminin son olarak Konyaspor'u çalıştıran Mustafa Reşit Akçay'a teklif götürdüğü ve tecrübeli çalıştırıcının da 'Tamam' dediği iddia edilirken, Hamza Hamzaoğlu ve Igor Tudor'un isimleri de Alanyaspor'la anılıyor. Öte yandan, dün akşam saatlerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın da Alanyaspor'u ve başkan Hasan Çavuşoğlu'nu Twitter'dan takip etmeye başlaması, akıllara 'Hikmet Hoca Alanyaspor'a göz mü kırpıyor' sorusunu getirdi. Aytemiz Alanyaspor yönetiminin, önümüzdeki günlerde yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporSusicTeknik DirektörlükMustafa Reşit Akçay
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alanyalı07 2017-12-26 00:53:30

Mustafa hoca gelecekse Saffet hocanın günahı neydi.Tabii yönetim takımı düşürmek istiyorsa bir şey diyemeyiz.

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