Alanyaspor'un yeni hocası kim olacak

SÜPER Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Safet Susic ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'da, yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada ayrılık sinyali veren Susic ülkesine döndü. Çok sayıda teknik direktörün adı turuncu yeşilli kulüple anılıyor. Alanyaspor yönetiminin son olarak Konyaspor'u çalıştıran Mustafa Reşit Akçay'a teklif götürdüğü ve tecrübeli çalıştırıcının da 'Tamam' dediği iddia edilirken, Hamza Hamzaoğlu ve Igor Tudor'un isimleri de Alanyaspor'la anılıyor. Öte yandan, dün akşam saatlerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın da Alanyaspor'u ve başkan Hasan Çavuşoğlu'nu Twitter'dan takip etmeye başlaması, akıllara 'Hikmet Hoca Alanyaspor'a göz mü kırpıyor' sorusunu getirdi. Aytemiz Alanyaspor yönetiminin, önümüzdeki günlerde yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.