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Alanyaspor'un yeni hocası Hikmet Karaman hırslı başladı

Aytemiz Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Takımının başında ilk antrenmanına çıkan Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın hırslı görüntüsü dikkat çekti

Alanyaspor'un yeni hocası Hikmet Karaman hırslı başladı

Aytemiz Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Takımının başında ilk antrenmanına çıkan Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın hırslı görüntüsü dikkat çekti

04 Ocak 2018 Perşembe 17:49
Alanyaspor'un yeni hocası Hikmet Karaman hırslı başladı
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SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hikmet Karaman gözetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktiksel bir çalışma gerçekleştirdi. Aytemiz Alanyaspor ile ikinci antrenmanına çıkan Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın hırslı görüntüsü oyuncularına da yansıdı. Çift kale maçta oldukça istekli bir görüntü veren turuncu yeşilli oyuncuların arzusu görülmeye değerdi. Yarını çift antrenman yaparak tamamlayacak olan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, yarın Goldcity'de başlayacak olan bir haftalık kampa girecekler.

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Hikmet KaramanTeknik DirektörAytemiz AlanyaspoGoldcity
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