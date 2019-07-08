Alanyaspor'un yeni golcüsü Fransa'dan

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor, aradığı forveti Fransa'da buldu. Cisse ile birlikte oynayabilecek deneyimli bir forveti uzun süredir aradığı bilinen turuncu yeşilliler, Fas uyruklu Fransız futbolcu Yacine Bammou'yu kadrosuna dahil etti. Deneyimli golcü bu akşam kulüp tesislerinde yapılan imza töreni ile resmen Alanyasporlu oldu. 27 yaşındaki futbolcu, forvet mevkiinin yanı sıra 10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında da oynayabiliyor. 2018-2019 sezonunda Fransa Ligue 1 takımlarından Caen'de forma giyen Bammou, 17 lig ve 4 Fransa Kupası maçında görev yaptı. Bammou bu maçlarda 4 gol kaydetti. Daha önce Fransa'nın Nantes takımında da forma giyen Bammou, Fas Milli Takımı formasını da 4 kez terletti.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 19:03